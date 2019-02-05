Москва, 5 февраля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Инструменты анализа данных об учениках — следующая задача проекта «Московская электронная школа» (МЭШ), заявил 5 февраля мэр Москвы Сергей Собянин на третьей международной конференции под названием «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании». Кадры выступления показал телеканал «ТВЦ».

Darpa.mil Большие данные (big data)

»Следующая задача, над решением которой мы работаем в настоящее время, — создать инструменты анализа этих больших данных, с помощью которого педагоги смогут анализировать результаты обучения каждого ученика, прогнозировать будущие достижения, выявлять дефицит знаний и навыков и, соответственно, своевременно принимать меры по его ликвидации», — зачитал Сергей Собянин по листу бумаги.

По правую руку от столичного мэра сидела министр просвещения РФ Ольга Васильева, по левую — глава департамента образования столицы Исаак Калина. Ранее ни Минпросвещения РФ, ни департамент образования Москвы не ответили на запросы ИА REGNUM по МЭШ.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин рассказывал о новом этапе МЭШ премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По его словам, планируется создать электронные портфолио учеников, где будут накапливать и анализировать данные об учащихся.

«В ближайшие годы «Московская электронная школа» накопит уникальный объем информации, данных и образовательных технологий, который, я думаю, будет самым большим в мире. Позволит создать электронное портфолио каждого ученика от первого класса до выпуска из школы. В конечном итоге не надо будет проводить международные и российские олимпиады, мы будем точно знать, где сидит Менделеев или Ломоносов, в какой школе он учится. Это школьная революция», — объявил мэр на фестивале «Цифровые вершины».

О том, к чему ведёт «школьная революция» в Москве с введением электронных портфолио учеников, читайте в статье «Зачем Собянину не только МЭШ, но души и частная жизнь школьников?»