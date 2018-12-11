«Это школьная революция» — Собянин об электронных портфолио учеников

Москва, , 15:42 — REGNUM Портфолио школьников в системе «Московской электронной школы» (МЭШ) покажут нового Менделеева и Ломоносова, заявил 11 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в ходе дискуссии во время финала премии «Цифровые вершины», передаёт агентство «Москва».

"В ближайшие годы «Московская электронная школа» накопит уникальный объем информации, данных и образовательных технологий, который, я думаю, будет самым большим в мире. Позволит создать электронное портфолио каждого ученика от первого класса до выпуска из школы. В конечном итоге не надо будет проводить международные и российские олимпиады, мы будем точно знать, где сидит Менделеев или Ломоносов, в какой школе он учится. Это школьная революция», — считает столичный мэр.

По словам Собянина, контент МЭШ растёт в геометрической прогрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по введению электронных портфолио для учеников школ Сергей Собянин рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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