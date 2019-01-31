В Киеве готовятся к удару по России, Литва боится её ответа: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В Литве боятся ответа России за дело о 13 января 1991 года;
- Киев хочет с помощью ракетного удара «бить вглубь России»;
- Волкер одобрил план ОБСЕ по Донбассу;
- Как США насаждают идею неравенства людей;
- Компьютерные соревнования не станут частью Олимпийских игр.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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