В Литве боятся ответа России за судилище в деле о 13 января 1991 года

Вильнюс, , 15:54 — REGNUM Власти Литвы должны подумать, как защитить литовских прокуроров и судей, которые вели дело о трагических событиях 13 января 1991 года, поскольку Россия «хочет состряпать» на этих лиц уголовные делопроизводства, заявил сегодня, 30 января, председатель парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас.

«Есть признаки того, что пытаются состряпать уголовные дела на тех должностных лиц, которые расследуют дело 13 января, и это могут быть прокуроры, судьи, следователи», — сказал Бакас во время брифинга в парламенте Литвы. По его словам, если Россия начнёт предпринимать правовые меры в отношении судей, прокуроров и следователей, то их могут преследовать во всех странах мира по международному розыску.

Кроме того Бакас связал эти «попытки завести уголовные дела в России» с громкими задержаниями по обвинению в шпионаже в самой Литве в последние месяцы. Якобы информацию о судьях по заказу российских спецслужб пытался добыть литовский политик Альгирдас Палецкис, за что он и был арестован осенью 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Также отметим, что в Литве несколько лет назад впервые был публично оспорен ход событий 13 января. Во время прямого эфира местной радиостанции литовский политик Альгирдас Палецкис заявил, что в событиях тех дней больше неясностей, чем ясного, а некоторые свидетели тех событий в различных, в том числе и открытых, источниках утверждают, что жертвы среди гражданских лиц случились из-за провокаций активистов движения за независимость Литвы, то есть самих литовцев: «Выясняется, что, возможно, свои стреляли в своих». За эту фразу Палецкис был осужден по статье «Отрицание советской агрессии» — он стал первым осужденным по этой статье. В октябре 2018 года он был арестован уже по обвинению в шпионаже в пользу России.

О том, что литовская сторона в те годы тщательно планировала провокации, публично неоднократно подтверждал и на тот момент самоправозглашённый министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс. С его свидетельствами подробно можно ознакомиться здесь.

О том, что военные не стреляли по гражданским, а автоматы были заряжены холостыми патронами, утверждает и командовавший операцией в Вильнюсе генерал Усхопчик, который в настоящий момент проживает в Белоруссии.

Напомним, Литва уже арестовала и удерживает под стражей одного гражданина России, который обвиняется в деле о 13 января 1991 года. Полковник запаса Юрий Мель, страдающий тяжелой формой диабета, был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. 47-летнего калининградца обвиняют в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

Всего в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе 69 подозреваемых. Все они граждане России, Белоруссии и Украины и будут судимы заочно.

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