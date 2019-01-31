Кургинян: США при помощи своих либералов насаждают идею неравенства людей

Москва, , 04:52 — REGNUM Либеральное меньшинство ненавидит, когда народ организуется и не дает меньшинству навязывать ему свою волю, поэтому оно начинает клеймить народ различного рода оскорбительными метафорами, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Как только «большой народ» выходит и произносит свою волю, «малый народ» говорит: «у нас нет гражданского общества!». Когда нас с гулькин нос, мы все свои и на своей фене курлыкаем, тогда у нас гражданское общество, а когда в это начинается вмешиваться «большой народ», как фактор истории, то это, конечно, безобразие», — заявил политолог.

«Безобразию этому были придуманы омерзительные метафоры: «пчелы — мухи», «дельфины — анчоусы», абсолютно гностические отвратительные метафоры, которые лишают ощущения, что каждый человек в нашем обществе одинаков… На этой мерзости держится всё, что американцы хотят вносить в мир, с этой мерзостью произошел Майдан… с этой мерзостью сейчас пытаются работать в Венесуэле, с этой мерзостью хотят работать здесь», — продолжил эксперт.

Высказывание Кургиняна стало реакцией на слова гостя студии передачи либерального политолога Андрея Окара, который заявил, что выход более 100 тыс. человек на Поклонную гору против попытки осуществления Майдана в России зимой 2011 — 2012 годов, когда на Болотной площади и Проспекте Сахарова колготились толпы либералов, националистов-уменьшителей и леваков, ориентированных на США и Европу, есть демонстрация незрелости гражданского общества.

Слова Окары идут в русле совершенно фашистской концепции, которая была заявлена целым рядом либеральных журналистов, политиков и политологов, согласно которой есть либеральное «просвещенное» меньшинство, которое, в отличие от «непросвещенного» большинства, обладает свободой воли, мышления и ценностями.

И, стало быть, это меньшинство имеет право диктовать волю большинству. Это и лежит в основе в принципа охлократии (власти организованных толп), который используется США для осуществления государственных переворотов. Это же сейчас продавливается в Венесуэле.