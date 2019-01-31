Курт Волкер одобрил план ОБСЕ по Донбассу

Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Предложенный ОБСЕ план мирного урегулирования конфликта в Донбассе одобрен госдепом, заявил спецпредставитель этого ведомства по вопросам Украины Курт Волкер, передает телеканал «Прямой».

Волкер пояснил, что Вашингтон одобряет новый план по Донбассу, который был предложен Мартином Сайдиком, спецпредставителем главы ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Волкер заявил, что Сайдиком предложены «определенные идеи, от которых можно отталкиваться». По его словам, новый план не предполагает замены Минских соглашений на что-то, а напротив, планируется их реализация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января Сайдик предложил новый план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем сказано, что выборы на территории ДНР и ЛНР должны идти исключительно под контролем ООН, причем с военным и полицейским компонентами.

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