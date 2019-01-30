«Киберспорта не существует»: компьютерные соревнования не станут частью ОИ

Берлин, , 13:42 — REGNUM Президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Альфонс Хёрманн заявил, что киберспорта не существует. По мнению Хёрманна, компьютерные соревнования не будут включены в программу Олимпийских игр, сообщает PC Gamer.

Хёрманн не считает киберспортивные соревнования «настоящим спортом». Подобным образом высказался и министр внутренних дел и спорта Гессена Петер Бойт. Он сравнил киберспорт с вязанием и заявил, что от этого термина нужно отказаться, так как «он не имеет ничего общего со спортом».

Несмотря на заявления Хёрманна и Бойта, в 2018 году Олимпийская спортивная конфедерация Германии приняла резолюцию, которая признавала важность компьютерного спорта для развития массового спорта и профильных организаций. Тем не менее, конфедерация не будет относиться к киберспорту как к полноценному спорту из-за несоответствия критериев поддержки DOSB.

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