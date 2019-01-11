Санкт-Петербург, 11 января, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Из-за того что Петербург вступил в год выборов губернатора, уборка города от снега и ликвидация аварий на коммуникациях становятся не только коммунальными, но и политическими проблемами.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Невском проспекте

Тогда считать мы стали раны…

По окончании новогодних и рождественских каникул в Смольном отрапортовали, что «праздничные дни в Санкт-Петербурге прошли без серьезных происшествий». Действительно, за исключением нескольких тяжелых дорожных аварий и уже традиционных происшествий с пиротехникой, вплоть до 8 января ничего чрезвычайного не произошло.

Как подсчитали в региональном управлении МЧС, за выходные дни в городе случилось порядка двухсот пожаров, в которых погибли два человека, что не выходит за рамки обычной статистики. Один петербуржец погиб из-за нарушения правил пользования пиротехникой, правда, произошло это в поселке Бугры, относящемся уже к Ленинградской области. Всего от петард и фейерверков пострадали 18 человек, 12 из них попали в больницы. В дорожных происшествиях в Петербурге травмы и ранения получили 146 человек, из них 18 детей. Пять человек погибли в ДТП, по данным регионального УГИБДД.

Но в самом финале каникул на востоке Петербурга произошла коммунальная авария, напомнившая городу о том, что застарелые проблемы изношенных коммунальных сетей «благополучно» перекочевали и в новый 2019 год.

Напомним, текущий отопительный сезон в Петербурге начался с трагедии: в первые же часы начала регулярного отопления 28 сентября 2018 года при прорыве трубы в залитом кипятком подвальном кафе погибли двое студентов. На этот раз, 8 января 2019 года, обошлось без жертв: при прорыве трубопровода «Пороховской» на проспекте Большевиков, питающего теплом сотни домов в Красногвардейском районе, два человека получили ожоги, легкомысленно пытаясь пробраться к своим автомобилям.

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На место дефекта, оставившего без тепла около 500 зданий, в том числе социальные учреждения, приехал врио губернатора Александр Беглов. Он взял ситуацию под свой личный контроль, распорядился привлечь к устранению ЧП все резервы и пообещал полную реконструкцию теплотрассы, проложенной в 1981 году, — она рвется уже третий раз за этот отопительный сезон. Аварию устранили уже к утру 9 января. С реконструкцией так быстро не получится: сначала предстоит заменить самый проблемный километровый участок теплотрассы, заранее построив временный наземный дублер.

«Это не «труба Беглова», как ее успели окрестить, — отреагировал глава города на мем, запущенный в СМИ после его приезда на место ЧП. — «Трубой Беглова» будет новая магистраль, которую мы сделаем к следующему отопительному сезону».

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Уже после этого случая, 10 января, в городе произошло еще два дефекта на теплотрассах, вызвавших разлив горячей воды на поверхности земли, в Адмиралтейском и Фрунзенском районах. На следующий день специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили там ремонтные работы и восстановили штатное теплоснабжение. Во втором случае пришлось менять 8 метров трубопровода.

Отметим, что в конце 2018 года было принято постановление правительства города, которым внесены изменения в госпрограмму «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге». Решено выделить из бюджета 1,5 млрд рублей на реконструкцию сетей, принадлежащих АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Масштабные работы планируется провести в течение 2019 года.

Как снег на голову

Первая декада января 2019 года запомнится петербуржцам по-настоящему зимней погодой, с обильными снегопадами и неслабым ветром. В сочетании с небольшой оттепелью, которая случилась под Рождество, к началу первой рабочей недели город покрылся льдом, на который вновь посыпался щедрый январский снег.

Как только люди отправились на работу — на общественном транспорте, пешком и на автомобилях, — тема уборки города от снега и льда сразу же оказалась в центре внимания и простых горожан, и чиновников.

По данным Смольного, за первые 10 дней нового года в городе выпало 45 см снега, что в 4 раза больше, чем за первую декаду 2018 года. С начала сезона в городе выпало 80 см снега. Впрочем, ссылки на природные факторы горожан не успокоили. Городские паблики в социальных сетях наполнили сотни постов, в которых жители делились сообщениями о снежных завалах на дорогах и тротуарах, неубранных дворах и свисающих сосульках.

И если снег с проезжей части, особенно на ключевых дорогах и проспектах, еще худо-бедно сгребали, то на тротуарах и остановках общественного транспорта возникло настоящее бедствие. Сплошной лёд, покрывший асфальт в результате резкого похолодания после оттепели, стал причиной многочисленных падений пешеходов и получения травм и переломов.

По данным городского комздрава, за первые восемь дней года от гололеда и падения сосулек пострадали около 400 петербуржцев. В последующие три дня их стало еще больше — только за 10 января медики выезжали для оказания помощи по 88 случаям получения травм на улицах.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга ежедневно выявляет по несколько десятков и даже сотен случаев неудовлетворительной уборки снега и наледи с крыш и фасадов зданий, прилегающих к ним территорий, объектов улично-дорожной сети, подземных переходов. Только за 11 января общая сумма штрафов, начисленных ГАТИ, составила 3 миллиона рублей.

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Тем не менее ситуацию с уборкой города от последствий снегопадов горожане в целом расценили как провальную. В пятницу, 11 января, в ходе голосования в популярной городской группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в котором приняли участие 20,5 тысяч пользователей, 50% назвали качество уборки снега плохим, еще почти 28% — неудовлетворительным. В той или иной степени положительным качество работы дорожных и коммунальных служб назвали всего 22% участников этого интернет-опроса.

Кто виноват и что делать?

Горожане в своих комментариях сетуют на то, что к масштабной расчистке городские дорожно-коммунальные службы приступили слишком поздно, когда выпавший в первые дни года снег успел подтаять и затем превратиться в лёд. Кроме того, считают петербуржцы, власти слишком сильно понадеялись на механическую уборку, для которой в предшествующие годы была соответствующая закуплена техника.

Но далеко не везде в условиях Петербурга она способна работать — во многих местах снег и лед можно вычистить только вручную — ломами и лопатами. При этом так называемых специалистов ручной уборки, попросту дворников, днем с огнем не сыскать. Некоторые горожане предположили, что дворники, большинство которых — выходцы из тёплых сопредельных государств, на время русской зимы просто убыли в свои страны, чтобы лишний раз не напрягаться.

Еще одним фактором, резко осложняющим качественную уборку, горожане и чиновники единогласно называют запаркованность дорог, улиц и дворов личным автотранспортом. Призывы к автовладельцам убирать свои машины на время уборки не помогают — автомобили остаются стоять, превращаясь в сугробы и обрастая со всех сторон кучами снега и льда.

«Ещё года четыре назад припаркованные машины увозили на соседние улицы, а теперь… — пишет пользователь «Анна Андреева», сфотографировав мешающие уборке автомобили на улице Марата. — Прошла снегоуборочная техника и почистила… внимание!!! Только там, где машины и так ездят, то есть сугробы шириной уже больше ширины машины остались на месте. И такой весь центр…»

«Мы не сможем эффективно чистить улицы и кровли, пока у тротуаров стоят припаркованные машины», — признаёт правоту жителей вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Чиновник напомнил, что до 2010 года с 1 ноября по 15 мая одну неделю машины парковались на одной стороне улицы, другую неделю — на другой. Но затем эта схема была отменена судом по иску активистов. Бондаренко призвал автомобилистов строго соблюдать знаки запрета остановки и стоянки с соответствующими табличками, обозначающими день и время действия знака.

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Без соли — опасно

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, нынешняя ситуация обнажила еще одну проблему городского благоустройства, а именно — негибкость городских дорожных служб. Несколько лет подряд зимы в Петербурге были малоснежными. За это время петербургские дорожники с успехом освоили технологию так называемой бессолевой уборки. «Так называемая» она потому, что полного отказа от использования соли, конечно, не произошло, но ее содержание в наносимой на проезжую часть смеси, по заверениям чиновников, не превышает 10%.

Горожанам действительно понравилось то, что снег на газонах остается чистым, дороги и тротуары не превращаются в грязно-бурые канавы, обувь не портится, не причиняется прежнего ущерба автомобилям и лапам домашних животных. Однако как только количество снега резко возросло, а под ним обильно появился лёд, стали видны все недостатки этой технологии.

Автор этих строк лично наблюдал на севере города буксующие на льду автобусы, троллейбусы и маршрутки, которые не могли безопасно отъехать от остановки. Некоторые водители, видя ледяные наросты у края проезжей части, останавливались, не подъезжая к остановке, и высаживали пассажиров, которые гроздьями падали, едва ступив на заснеженный лед. Это создавало прямую угрозу жизни и здоровью людей!

Городскому комитету по благоустройству стоило бы сегодня не цепляться за фетиш бессолевой уборки, а пусть временно, но ощутимо увеличить «соление» дорог и тротуаров, чтобы побыстрее избавить их от ледяного панциря. А когда ситуация нормализуется, можно вновь сделать акцент на уборке и вывозе снега вместо распыления химикатов.

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…А пока что чиновники городского и районного масштаба, получив от главы города недвусмысленный намёк в виде раздачи в Смольном «лопат Беглова», рапортуют об усиленной уборке подведомственных территорий. В Колпинском районе так вообще объявили на 12 января зимний субботник: за лопаты возьмутся сотрудники районной администрации, работники районных учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, муниципалы и молодежные активисты.

Кто выйдет победителем из этой разразившейся снежной битвы, можно будет увидеть уже на следующей неделе.