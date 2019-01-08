Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Об этом 8 января сообщил телеканал «Россия 24».

Сообщается, что пострадавшие получили ожоги нижних конечностей, пытаясь добраться до своих автомобилей, которые оказались в зоне разлива горячей воды.

По информации пресс-службы компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», с 03:50 мск в Невском районе Санкт-Петербурга ведутся ремонтные работы на трубопроводе диаметром 1 метр.

На всё время проведения ремонтных работ жители 485 жилых домов в Невском районе были подключены к резервной схеме теплоснабжения. При этом горячее водоснабжение люди продолжают получать в полном объёме.

Ремонтные работы компания планирует продолжать до 09:50 мск 9 января. При этом компания настоятельно рекомендовала соблюдать правила безопасности в местах разлива горячей воды. В частности, людям не рекомендуется приближаться к местам парения, пытаться пройти или проехать по затопленным улицам, подходить к припаркованным в зоне разлива автомобилям. Также не рекомендуется выходить из автомобиля, оказавшегося в зоне разлива: в этом случае рекомендовано дождаться спасателей.

Кроме того, компания сообщила, что владельцы всех автомобилей, оказавшихся в зоне разлива горячей воды, смогут получить компенсацию в случае повреждения их имущества.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на теплотрассе в Кисловодске, из-за которой без горячей воды и отопления остались около пяти тысяч человек.

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