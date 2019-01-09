Глава Петербурга открестился от «трубы Беглова»

Санкт-Петербург, , 22:11 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не согласен с тем, что трубопровод теплоснабжения на востоке города, который прорвало в ночь на 8 января, окрестили «трубой Беглова». Трубопровод уже отремонтировали и подали по нему тепло жителям. Однако эта коммуникация всё равно нуждается в скорейшей замене.

Напомним, авария магистральной тепловой сети «Пороховская» в Невском районе, на углу проспекта Большевиков и улицы Коллонтай, нарушила снабжение теплом и горячей водой 479 зданий, в том числе 313 жилых, в Красногвардейском районе города, куда и ведёт 3-километровый трубопровод, проложенный почти 40 лет назад. Как сообщало ИА REGNUM, при аварии ожоги получили два человека, пытаясь добраться до своих автомобилей в зоне разлива горячей воды.

На место прорыва приезжал Александр Беглов. По его поручению был организован штаб по ликвидации аварии, дефект был устранен в нормативные сроки — менее чем за 24 часа, и в 8 часов утра 9 января трубопровод заработал в штатном режиме.

Как напомнил действующий глава города, с начала отопительного сезона на трубопроводе «Пороховской» произошло уже три дефекта.

«Плохое наследство. Проблема непростая, и ее нужно решать кардинально. Это не «труба Беглова», как ее успели окрестить. «Трубой Беглова» будет новая магистраль, которую мы сделаем к следующему отопительному сезону», — приводит пресс-служба Смольного слова врио губернатора.

А пока решено заменить трубу на самом опасном участке, протяженностью 1,1 км. Оставшаяся часть в 2019 году будет капитально отремонтирована. На время ремонта будет проложен временный наземный трубопровод.

Отметим, что появившийся мем о «трубе Беглова» уже успели заметить эксперты, анализирующие политическую жизнь Петербурга. Так, 9 января политический психолог Александр Конфисахор, выступая перед журналистами, сказал о том, что «труба Беглова» в предвыборный период имеет шанс превратиться в «трубу Беглову», и задача действующей городской власти — не допустить подобного сценария развития событий.

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