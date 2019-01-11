100 дней Беглова: чего достиг врио главы Петербурга за три месяца работы

Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин назначил Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга. Ранее политик работал полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе. С момента кадрового решения президента прошло 100 дней.

У каждого губернатора есть период, когда его стараются не критиковать, — это первые 100 дней у власти, говорит руководитель АНО «Институт региональной экспертизы», доктор философских наук Дмитрий Михайличенко. После этого срока можно делать первые предварительные выводы. У Александра Беглова по итогам его 100 дней управления Санкт-Петербургом проявилось несколько ключевых особенностей.

«Прежде всего, продуманная коммуникативная политика. Беглов сразу же стал одним из наиболее упоминаемых в СМИ руководителей субъектов, хотя, конечно, существенную роль играет статус Петербурга — города, к которому всегда приковано внимание», — говорит эксперт.

Стоит заметить, что Беглов по образованию в том числе и строитель. Это позволяет взглянуть ему на городские проблемы под другим углом и искать соответствующие пути их решения. Так, например, глава города стал на сторону жителей и выступил против застройки парка Интернационалистов.

«Врио губернатора старается выстроить коммуникацию с различными группами населения, что видно на примере ситуации вокруг парка Интернационалистов, где Беглов поддержал широкую группу общественников, протестующих против застройки парка», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

Руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский отметил, что в насыщенной губернаторской повестке первых 100 дней Беглова важное место занимают вопросы развития города. Ключевые ориентиры обозначены довольно четко: динамизм управления, повышения уровня развития инфраструктуры, качественная социальная политика.

Читайте также: Петербург перестраивает инвестиционную политику

Кроме того, свою роль сыграл богатый опыт эффективного управленца и мудрого политика, считает Михайличенко. Именно благодаря им Беглов смог выстроить отношения с петербургскими элитами.

«Новый руководитель региона активно включился в процесс управления Северной столицей, пытается вникнуть во все основные проблемы города на Неве. Беглову удалась выстроить систему взаимодействия с местной элитой. В случае с Петербургом это непросто, местная управленческая элита отличается известной политической самостоятельностью. Здесь свою роль сыграл серьезный политический бэкграунд Беглова и поддержка внутриэлитных групп влияния», — сказал Михайличенко.

Беглов не боится брать на себя ответственность, подчеркнул эксперт. С момента назначения глава региона принял немало волевых и крайне непростых решений.

«Достаточно вспомнить, что в числе первых его решений были сокращение дефицита городского бюджета на 10 млрд рублей (первоначально предполагалось, что дефицит составит 45 млрд), заморозка строительства мусоросжигательного завода в Каменке, усилия по повышению интенсивности ввода в строй новых станций питерского метрополитена. Все эти решения требуют и политической воли, и включенности губернатора в процесс функционирования городского хозяйства», — подчеркнул Дмитрий Михайличенко.

За три с небольшим месяца произошло немало интересных событий, перечисляет в свою очередь Игнатовский: принят экономичный вариант бюджета, даны поручения по социальной и градостроительной тематике, проведены встречи с рядом общественных лидеров, произошли отставки вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова, завершена забастовка работников «Метростроя» из-за задержки выплаты заработной платы.

Читайте также: Город долгостроев: Беглов недоволен работой стройкомплекса Петербурга

В качестве ограничителей или препятствующих факторов глава «Института региональной экспертизы» отметил высокий уровень протестных настроений в Северной столице (на уровне 25%), а также высокий уровень недовольства в стране (инерция пенсионной реформы, повышение налогового бремени, инфляция и т. д.). Для нейтрализации этих негативных факторов врио губернатора необходимо предложить консенсусную и эффективную стратегию развития Петербурга. Также важно придать динамизма управленческому процессу, так как запрос горожан на качественные изменения в инфраструктуре города высок, а предыдущей администрации его удовлетворить, на взгляд Михайличенко, не удалось.

Игнатовский говорит, что вызовы, стоящие перед новым руководителем города, — значительные:

«Это и запросы горожан, это и баланс в отношении с застройщиками, это и качество развития инфраструктуры. Особое внимание целесообразно уделить вопросам развития метрополитена и открытию новых станций. Прежде всего, требуется выйти из-под пресса внешних раздражителей и при этом, предложив позитивную повестку развития города, удовлетворять запросы горожан и быть эффективным проводником политики президента в Санкт-Петербурге — вот, пожалуй, главные задачи, которые стоят перед Александром Бегловым прямо сейчас».

Читайте также: Президент как ветер перемен: итоги года в Петербурге

По мнению старшего научного сотрудника Социологического института РАН Татьяны Протасенко, идеологические и политические вопросы сейчас не слишком волнуют петербуржцев. Поэтому от новой городской власти жители в первую очередь ждут шагов по улучшению экономической ситуации, что должно положительно отразиться на благосостоянии петербургских семей.

Опираясь на данные социологического исследования, проведенного в ноябре 2018 года, Протасенко отметила, что ситуацию в городе после прихода в Смольный Александра Беглова петербуржцы оценивают со сдержанным оптимизмом.

Социолог назвала проблемы, которые в наибольшей степени волнуют сегодня петербуржцев. На первом месте — недостаточный, по мнению горожан, уровень зарплат, пенсий и других семейных доходов на фоне роста цен. Также среди самых острых тем — дороговизна лекарств, качество и доступность медицинского обслуживания, а также транспортные проблемы в городе. Намного меньше, чем в предыдущие годы, называлась респондентами проблема мигрантов. Также упоминалось недовольство качеством образовательных услуг.

Все эти темы должны оказаться в центре внимания обновленной городской власти.

Читайте также: Петербуржцы ждут от новой городской власти решения конкретных проблем

Справка:

Александр Дмитриевич Беглов родился в 1956 году в Баку. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 2003 году — Северо-Западную академию государственной службы. В конце 90-х годов занимал должность главы администрации Курортного района Петербурга. В 2002—2003 годах был вице-губернатором Северной столицы. С 12 января 2009 года является председателем совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. С 2012 года Владимир Путин назначил его полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе. 25 декабря прошлого года стал полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Является заслуженным строителем Российской Федерации и кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. Женат, трое детей.