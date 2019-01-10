«Бедлам или показуха». Петербург скован льдом и завален снегом

Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM Горожане жалуются на плохую уборку улиц и дворов, автобусы буксуют, машины слетают в кювет, а дворников найти не могут

Петербуржцы в начале 2019 года принялись с теплотой вспоминать бывшего губернатора Георгия Полтавченко, при котором столько снега на Северную столицу не обрушивалось — либо его всё же быстрее убирали. Жалобы на плохо очищенные улицы доносятся со всех районов города — от центра до Шушар.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга сообщила, что пыталась проконтролировать своевременную уборку снега и наледи, проверила 840 объектов и обнаружила нарушения требований к зимней уборке на 53 территориях, в том числе объектах, улицах и дорогах, на 122 кровлях нежилых зданий и 23 зонах производства работ.

Параллельно прокуратура одного только Адмиралтейского района установила, что на подведомственной территории с 1 декабря по 9 января из-за гололеда в травмпункты обратились 29 человек, двоих пришлось госпитализировать. В основном это травмы верхних и нижних конечностей, плеча, ушибы грудной клетки и другие. Прокуроры проверили работу коммунального предприятия ГУДП «Центр» и нашли наледь на Большой Подьяческой улице и набережной Канала Грибоедова, а на проезжей части Садовой улицы и Столярного переулка «обнаружено массовое скопление снега».

«На момент осмотра территорий улично-дорожной сети по этим адресам мероприятия по уборке территории СПб ГУДП «Центр» не производились», — установил надзорный орган.

По словам петербурженки Виктории, канал Грибоедова «заслуживает отдельного упоминания в этой летописи». «Там исторически каждую зиму присутствуют ледяные колдобины под снегом на кривых и узких тротуарах», — заявила она в соцсетях.

Горожане активно делятся своими впечатлениями от путешествий по занесенным снегом улицам и преодолению завалов. Многие говорят, что «самый ужас — в центре». Так, на проспекте Художников, по сообщениям местных жителей, «не чистят вообще».

«В Адмиралтейском районе даже рядом с самим Домом Советов сущий ад», — сообщает Александр.

Горожане пребывают под впечатлением, что «никто не прикасался к тротуарам с прошлого года» на улице Восстания, Некрасова, в Басковом переулке, на Большой Морской, набережной Мойки и Гороховой улице. Жалуются на стабильно обледенелый и заваленный снегом Васильевский остров, аналогичная ситуация на Петроградской стороне.

Если же снегоуборочная техника и выходит в рейд, жителей крайне забавляет, каким образом она избавляется от снега. «Петроградка в районе Чкаловской, Пионерская улица сегодня отлично была почищена: снег с дороги на тротуар накидали. Не помню такого ноу-хау, шел по дороге», — удивляется петербуржец Олег. Зато из-за снежных куч на проезжей части у Большого проспекта Петроградской стороны транспорт вынужден смещаться со своей полосы для подъезда к остановке на улице Шамшева.

Стоит признать, что стихийное бедствие сближает петербуржцев. По словам Вадима Суходольского, когда автобус №11 застрял в куче неубранного снега на узкой улице и пытался выбраться, в салоне пассажиры хором вспоминали свои неубранные дворы и ругались, что «не чистят».

«Такова реальность сегодня, а не та, про которую пишут в смольнинских телеграм-каналах, где ситуация с уборкой в Петербурге нормальная, а город чистит «лопата Беглова». Вот только мы, простые петербуржцы, видим пока не лопаты, а кучи снега, мешающие даже общественному транспорту», — замечает он.

«Лопату Беглова» врио губернатора Александр Беглов наказал раздать всем чиновникам, чтобы они усиленно помогали в зимней уборке. Однако результата пока не видно, и горожане не устают над этим иронизировать.

«Утро началось со стёба Беглова, обещавшего раздать главам муниципалитетов по лопате со своим именем. Поражает даже не количество снега, сколько лёд под ним», — замечает местная жительница Ольга.

Другие горожане делятся советами: после неоднократных падений они вообще стараются не ходить по тротуарам, предпочитая проезжую часть, так как с крыш домов свисают «легендарные питерские сосули».

«С уборкой в городе, конечно, творится полный бедлам. И одна из главных проблем из года в год — тотальная несогласованность между ведомствами и «горячими линиями», особенно в отношении уборки внутриквартальных и придомовых территорий. Где-то дворы прирезаны к дому (зона ответственности УК), где-то они находятся на балансе у муниципалов. В итоге людей тупо футболят по кругу, даже в пресловутом 004», — заявляет координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

По его словам, ни в одном муниципалитете Пушкина нет в открытом доступе действующей схемы уборки дворовых территорий с номерами конкретных служб, чтобы жители чётко знали, кто за что отвечает и куда следует обращаться.

Горожане при этом сетуют, что часто не могут дозвониться до экстренных служб и «зимних горячих линий».

«Когда снег будут чистить в Шушарах?» — задают местные жители вопрос, впечатляющий своей наивностью. В ответ остроумцы находят варианты вроде «когда растает», «завтра», «весной», «администрация точно знает ответ». Но некоторые петербуржцы вспоминают, как 8 января в Шушарах улицы блистали — а всё потому, что туда планировал нагрянуть с визитом сам Александр Беглов.

«Почему у нас всё делается через показуху? Ну, не убирают в Шушарах дороги, нет парковочных мест, так нет же, надо за 3−4 дня до комиссии разгребать с 5 утра снег, который месяц никто не убирает и не вывозит, и эвакуировать машины. Руководители администрации, УК, именно руководители, свиньи вы порядочные, совесть у вас есть, с ночи стоит грохот», — заявила жительница Шушар Ксения.

По ее словам, она даже дозвонилась в управляющую компанию, где ей сообщили, что к приезду комиссии надо срочно всё убрать, так что остановить работы они не могут.

«Так этим надо каждый день заниматься! — негодует она. — Кому нужна эта показуха? А уедет комиссия, опять ни пройти, ни проехать будет?».

«В этом году чистят хреново. Может, новый и.о. губернатора ещё не адаптировался на новом посту. Центр, Невский — пешеходы падают через одного», — рассуждает Тимур.

В Купчино, говорят местные жители, не только не почищены дворы и дорожки, но и мусор не вывозят несколько дней. На улице Черняховского, Роменской и Днепропетровской заявляют о сугробах в 1,5 метра высотой и огромных сосульках.

«Проблема будет решена, как только власть лишат машин. Не ходят они по России пешком», — пришла к выводу петербурженка Галина.

На севере Петербурга ничуть не лучше. На Гражданском проспекте троллейбусы один за одним буксуют на остановках, поскольку под колесами — лёд. А их пассажиры падают, заходя или выходя из салона.

Ледяной покров на проезжей части уже привел к увеличению числа ДТП, в том числе связанных с наездами на пешеходов и дорожные объекты. Так, 9 января на Кондратьевском проспекте водитель не справился с управлением и сбил несколько пешеходов. Молодая женщина получила тяжелые травмы. 10 января на улице Седова легковой автомобиль сбил двух девушек и врезался в эвакуатор. Помимо пешеходов, пострадала и пассажирка легковушки. А на Выборгском шоссе водитель такси врезался в остановку, не сумев затормозить перед маршруткой. Был травмирован стоявший на остановке мужчина.

…По словам граждан, проблема с уборкой снега этой зимой зафиксировалась еще в декабре. Уже тогда невозможно было передвигаться по улицам Жуковского, Некрасова — люди натыкались на сплошные ледяные глыбы, которые при небольшой оттепели превращались в каток. В итоге приходилось либо пробираться под крышей под угрозой схода снежных масс или падения сосулек, либо по проезжей части.

«Передвижение по Петербургу пешком в эти дни стало весьма опасным делом. Особенно для пожилых людей, пробирающихся сквозь посыпанные солью обледенелые надолбы. Не уверен, что следующие 100 дней многие петербуржцы проживут без травм и увечий на кое-как убранных улицах», — предположил политолог Дмитрий Гавра, на днях анализировавший итоги работы Александра Беглова в его первые сто дней на посту.

Комитет по благоустройству 10 января заявил, что всего за сутки с улиц Петербурга вывезли 47 тысяч кубометров снега. Дороги и тротуары убирали 1150 единиц спецтехникики, заявляют в Смольном. По распоряжению Беглова на 200 единиц увеличили число самосвалов и погрузчиков.

«Снег идет без остановки вторую неделю. Несмотря на то, что службы уборки работают круглосуточно, обстановка на улицах, конечно, непростая», — заметила пресс-секретарь комитета Ольга Гнездилова.

В ближайшие дни обстановка точно не улучшится. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 11 января в регионе ожидается сильный снегопад и налипание мокрого снега, а также местами усиление порывов ветра до 15−18 м/с.

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