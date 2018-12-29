Российский «Авангард» заставил Пентагон впасть в панику: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- «Авангард» заставил Пентагон запаниковать;
- Варшава выиграла суд у немецкого телеканала;
- В Египте взорвался туристический автобус: есть жертвы;
- Экипаж тонущего у Шпицбергена траулера эвакуирован;
- На Ямале кочевникам за госсчёт выдают спутниковые телефоны.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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