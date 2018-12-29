Варшава заставит немецкий канал извиниться за сериал

Варшава, , 02:27 — REGNUM Компенсацию морального ущерба должен выплатить полякам немецкий телеканал ZDF за сериал «Наши матери, наши отцы». Соответствующее решение обнародовал 28 декабря окружной суд города Краков (Польша).

Судебное заседание проходило в рамках дела, инициированного ветераном Армии Крайова, участником Варшавского восстания и узником Освенцима. Он подал в суд на немецкий телеканал, снявший «Наши матери, наши отцы», в котором польская армия выглядит как причастная к геноциду евреев в период нацисткой оккупации Польши.

Судебный процесс длится больше двух лет. Теперь, по решению суда, ZDF должен выплатить Варшаве $5,4 тыс. в качестве компенсации морального ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трехсерийный фильм «Наши матери, наши отцы» снят в 2013 году и был показан 17, 18 и 19 июня. Сериал показали на польском телевидении, после чего оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) потребовала отставки директора канала TVP Юлиуша Брауна.

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