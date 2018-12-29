В пригороде Каира взорвался туристический автобус: погибли четыре человека

Каир, , 01:26 — REGNUM Четыре человека погибли и более десяти пострадали при взрыве туристического автобуса в районе Эль-Гиза (пригород столицы Египта), сообщает 29 декабря Al Jazeera.

По данным египетской генпрокуратуры, в результате взрыва погиб гид и трое пассажиров. Число пострадавших уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в пригороде Каира произошел вечером 28 декабря. Предположительно, это был теракт, совершенный дистанционно. Среди погибших — два туриста из Вьетнама.

Российских граждан среди пострадавших нет. По словам египетского премьер-министра Мустафы Мадбули, автобус на момент теракта передвигался за пределами охраняемого полицией маршрута.

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