Эффект «Авангарда». Немецкие СМИ написали о панике в Пентагоне

Берлин, , 03:13 — REGNUM Паникой назвала реакцию Пентагона на испытания российского комплекса «Авангард» немецкая газета Die Welt.

Автор публикации утверждает, что в Соединенных Штатах испытания «Авангарда» «вызвали панику», Пентагон они «заставляет нервничать». Отмечается, что американцы среагировали также на заявление российского президента Владимира Путина, который сказал, что «даже в ближайшие десятилетия в мире не появятся системы ПВО для перехвата новых российских гиперзвуковых ракет».

По данным издания, Пентагон в ноябре запустил программу Glide-Breaker-Programm по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия. Сейчас принимается решение, какие предприятия американского ВПК будут работать над этим вооружением.

Однако пока еще даже не известно, что будет представлять собой система ПВО, способная перехватить в верхних слоях атмосферы ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испытания «Авангарда» прошли 26 декабря в Оренбургской области. На них присутствовал Путин, который оценил испытания как успешные. После этого в американских СМИ поднялся сильный шум, прозвучали фразы о неготовности Штатов противостоять российскому гиперзвуку.

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