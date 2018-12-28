Экипаж тонущего у Шпицбергена норвежского траулера эвакуирован спасателями

Осло, , 20:51 — REGNUM Спасательные вертолеты эвакуировали экипаж норвежского рыболовецкого траулера Northguider, тонущего ув районе архипелага Шпицберген, сообщает 28 декабря спасательная служба Норвегии.

По данным спасателей, все 14 членов экипажа траулера Northguider доставлены вертолетами в Лонгъир.

«Все 14 членов экипажа траулера Northguider, терпящего бедствие в проливе Хинлопен у берегов Шпицбергена, доставлены в Лонгьир вертолетами губернатора Шпицбергена примерно в 19:00 мск. Температура воздуха в районе бедствия — 20 градусов по шкале Цельсия, там наблюдается сильный ветер», — указано в сообщении спасателей.

Уточняется, что 47-метровое рыболовецкое судно, приписанное в порту Берген, получило сильный крен, набирает воду и постепенно тонет в проливе Хинлопен.

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