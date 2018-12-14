Конечная цель провокаций Киева — выход на границу с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- О «ядерной бомбе в Крыму»;
- МИД предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе;
- «Мусорную реформу» поправили в Госдуме;
- Губернатор объяснил, почему мэр Смоленска должен уйти;
- Бастрыкин поручил проверить главу свердловского управления СКР.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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