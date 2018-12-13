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МИД прокомментировал сообщения о «ядерной бомбе в Крыму»

Политика

Подобный «выброс фейка» пусть останется на совести автора публикации Джулиана Кинга

МИД прокомментировал сообщения о «ядерной бомбе в Крыму»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ядерное оружие

Москва, 13 декабря 2018, 14:00 — REGNUM  Измышлениями и фейками назвала сообщения о якобы наличии в Крыму ядерного оружия официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге 13 декабря она прокомментировала статью в газете The Gurdian об инциденте в Керченском проливе.

Подобный «выброс фейка» пусть останется на совести автора публикации Джулиана Кинга. Без сомнения, он переживает скорый уход со своего поста и расставание Великобритании с ЕС, отметила дипломат.

Кинг, еврокомиссар по безопасности, ранее заявил в публикации, что Россия якобы намеревалась захватить суда в Азовском море, для чего обвиняла Украину в попытках заразить море холерой и доставить в Крым ядерную бомбу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины назвали «российской агрессией» законное задержание в российских водах вторгшихся туда украинских кораблей. Москва заявляет, что произошла спланированная провокация.

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