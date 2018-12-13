Госдума поправила «мусорную реформу»

Москва, , 16:32 — REGNUM Законопроект, корректирующий проведение «мусорной реформы» в России, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Нижняя палата парламента поддержала ряд поправок, предложенных комитетом Госдумы по экологии.

Так, прописывается механизм в случае форс-мажора.

«Регионам дается право: если вдруг региональный оператор обанкротился, или не может исполнять свои обязанности, или принял решение уйти с рынка, например, показалось ему, что тариф маленький установили для него, выбрать себе другого регионального оператора с территории этого же субъекта Российской Федерации», — заявил Бурматов в ходе заседания.

«Ну, например, в Красноярском крае девять региональных операторов действуют, своего же регионального оператора задействовал. Либо, если этого не получилось, из соседнего региона взять регионального оператора. Такое тоже возможно. Если не получилось и этого, то возложить функции на государственные и муниципальные учреждения и предприятия, на другие бюджетные организации, и они будут выполнять функции регионального оператора», — пояснил он суть поправок.

«Но если не случилось и этого, то можно воспользоваться формулой, которая ранее предлагалась для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, и оставить ту систему в регионе, которая сложилась на сегодняшний день. Таким образом мы гарантируем наши регионы от наступления мусорного коллапса», — сказал глава комитета.

Кроме того, предлагается разрешить регионам с 1 января 2019 года использовать действующие мусорные полигоны, а не только те, которые вошли в специальный реестр.

«Мы предложили дать регионам возможность использовать введенные на сегодняшний день полигоны, то есть которые имеют соответствующую документацию, которые имеют проектную документацию от ввода в эксплуатацию, заключение санитарных служб и так далее. И ввели два фильтра, чтобы не получилось так, что мусор начнут сваливать там, на головы гражданам», — говорит Бурматов.

Первый фильтр: этот полигон должно одобрить Министерство природы Российской Федерации, санкционировать его использование.

Второй фильтр: полигон должен быть включен в территориальную схему.

«А у нас по закону в территориальную схему можно включить объекты только после публичных слушаний с гражданами. Поэтому мы застраховали наших людей и дали возможность использовать в том числе действующие полигоны, не включенные в реестр», — отметил глава комитета.

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