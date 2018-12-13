Безобразная работа: губернатор объяснил, почем должен уйти мэр Смоленска

Смоленск, , 17:30 — REGNUM Причины, по которым должен уйти в отставку с поста главы Смоленска Владимир Соваренко — это, прежде всего, безобразная работа администрации. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции 13 декабря губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Он отметим, что окончательное решение об отставке Соваренко должны принять депутаты горсовета.

«Я воспользовался правом внести в горсовет обращение об удалении Владимира Соваренко в отставку. Для этого есть несколько оснований. Безобразная работа администрации Смоленска, решения судов о нецелевом расходовании средств и о неисполнении своих полномочий главой города. Все четыре фракции в горсовете поддержали мою инициативу, вопрос об отставке главы Смоленска будет рассмотрен на сессии 21 декабря», — заявил Алексей Островский.

При этом глава региона не назвал потенциальных кандидатов на должность, отметив, что говорить об этом пока рано.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько месяцев работа администрации Смоленска неоднократно подвергалась острой критике со стороны областных властей. В конце ноября губернатор Алексей Островский публично заявил о том, что Соваренко должен покинуть должность, а через некоторое время инициировал удаление его в отставку. Сам Соваренко заявил, что не намерен покидать пост.

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