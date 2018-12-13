МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе

Москва, , 11:54 — REGNUM Украинские власти, воспользовавшись режимом военного положения, могут осуществить наступление на мариупольском направлении в Донбассе. Об этом 13 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Киев готов пойти на обострение конфликта после того, как на линии соприкосновения будет устроена вооруженная провокация. Захарова подчеркнула, что конечной целью провокационных действий украинской стороны является захват находящейся под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР) территории Приазовья и выход на границу с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали минирование автомобильных дорог в подконтрольных Киеву населённых пунктах Донбасса.

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Добавим, в еженедельном докладе Russia in Review вашингтонского Центра изучения войны ранее было отмечено, что Россия может осуществить «химическую атаку» на Украине для того, чтобы ввести войска на её территорию.

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