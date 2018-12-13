Абакан, 13 декабря, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Происходящее в Хакасии показывает, что коммунисты не были готовы к взятию власти в регионе, считает политолог Виктор Потуремский (Красноярск). Новый глава Хакасии, 31-летний коммунист Валентин Коновалов вынужден принимать решения в условиях кадрового голода, подчеркнул политолог, комментируя резонансное кадровое решение руководителя региона.

R-19.ru Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава Хакасии Валентин Коновалов (справа)

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Валентин Коновалов подверг жёсткой критике действия прежних властей, особенно касающиеся финансовой политики, он оставил на посту главы республиканского минфина Ирину Войнову, которая возглавляла министерство при прежнем главе — единороссе Викторе Зимине. Это назначение вызвало вопросы: в данном случае логика главы не вполне понятна.

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«Всё, что касается финансов, для Хакасии это острая и проблемная сфера. Напомню, что республика находится под внешним финансовым управлением из-за скопившихся долгов. Это важна сфера, и в ней как нигде требуется принятие системных решений и управленческая стратегия. Что происходит сейчас? Валентин Коновалов вынужден принимать решения в условиях кадрового голода. Происходящее после его избрания показывает, что коммунисты, мягко говоря, не готовы к взятию власти в Хакасии. Хотя они уже 9 сентября могли начинать готовиться к мирному периоду, к тому, что делать с властью в случае победы, тем более она была очень вероятна», — отметил Виктор Потуремский.

По его словам, решению оставить Войнову на своём посту есть объяснение.

«На деле мы видим, что нет никакого кадрового десанта со стороны федеральной КПРФ. Это то, что обещали коммунисты во время выборов. Никто не приехал, никаких кадров не появилось. Поэтому Коновалову приходится существовать в тех условиях, в которых он находится. И понятно, что сохранить человека, который, скажем так, понимает и знает, как в этой сфере работать, для него является важнейшей задачей. Это и есть объяснение, почему Войнову оставили на посту главы минфина. Хотя со стороны идеологии это выглядит более чем странно. Потому что обличительные речи и вся критика, которую Коновалов и коммунисты обрушивали на прежнее правительство Хакасии, по факту превратились в пшик и пустые слова», — резюмировал политолог.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2009-го по октябрь 2018 года Хакасией руководил единоросс Виктор Зимин. Именно при нём в республике из-за накопленных долгов было введено внешнее финансовое управление.

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В 2018 году Зимин вновь собрался участвовать в выборах главы. Его соперником стал молодой коммунист Валентин Коновалов. 9 сентября состоялся первый тур выборов. Зимин получил 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%. Второй тур назначили на 23 сентября, однако Зимин с выборов снялся. Его примеру последовали и кандидаты от «Справедливой России» и «Партии роста». В итоге второй тур состоялся 11 ноября — с единственным кандидатом Валентином Коноваловым. Он получил в свою поддержку 57,57% голосов избирателей и стал новым главой Хакасии. Инаугурация состоялась 13 ноября.

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После победу коммуниста из правительства Хакасии начался исход чиновников. Ушли 13 человек, занимавшие при Зимине ключевые посты.

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Своим первым замом Коновалов назначил депутата республиканского парламента от «Единой России» Андрея Асочакова. Заместителем главы стал Богдан Павленко, который до этого являлся главой города Донского Тульской области. Министров было решено искать по конкурсу.

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Напомним, на 1 ноября 2018 года, по данным Минфина РФ, госдолг Хакасии составлял 23,8 млрд рублей.