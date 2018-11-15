В Хакасии глава-коммунист назначил первым замом депутата от «Единой России»

Абакан, , 12:33 — REGNUM Новый глава Хакасии Валентин Коновалов, вступивший сегодня, 15 ноября, в должность, принял ряд кадровых решений. В частности, как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, на должность первого заместителя главы Хакасии назначен Андрей Асочаков. Он будет курировать финансово-экономический блок.

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Примечательно, что до этого назначения Асочаков являлся депутатом Верховного совета (парламента) Хакасии, состоящим во фракции «Единая Россия». Однако, как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «ЕР», членом партии Андрей Асочаков не является.

Заместителем главы республики назначен Богдан Павленко. Он будет отвечать за аппаратную работу и деятельность администрации главы Хакасии. До этого Павленко являлся главой города Донского Тульской области.

Между тем, по словам главы Хакасии Валентина Коновалова, правительству республики предстоит решить множество задач.

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«Времени на раскачку и политические баталии нет. От нашей с вами слаженной и эффективной работы зависит безопасность и благополучие жителей. Среди основных, первостепенных направлений — безаварийное прохождение осенне-зимнего отопительного периода. Эта сфера требует особого внимания и практически круглосуточного контроля», — сказал новый руководитель региона членам правительства.

Он добавил, что не менее важной задачей является формирование бюджета республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Кроме того, Коновалов заявил, что продолжится работа по защите интересов республики в рамках реализации национальных проектов, обозначенных в новом майском указе президента РФ. Эту работу будет курировать Андрей Асочаков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября 2018 года в Хакасии состоялся второй тур губернаторских выборов. В бюллетенях значилось единственное имя — Валентина Коновалова, выдвинутого от КПРФ. Другие кандидаты, в том числе предыдущий глава, единоросс Виктор Зимин, с выборов снялись. Жители Хакасии поддержали 30-летнего коммуниста Коновалова, отдав ему 57,57% голосов «за». Сегодня, 15 ноября, Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии.

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После этого, в соответствии с Конституцией Хакасии, правительство республики сложило свои полномочия, продолжая выполнять свои обязанности до сформирования нового состава.

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