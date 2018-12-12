Среда, 12 Декабря 2018 года
12:21:15 МСК

Новый глава Хакасии встретился с Зюгановым

Политика

Геннадий Зюганов заверил, что будет добиваться «максимальной поддержки» для Хакасии со стороны федерального центра

Новый глава Хакасии встретился с Зюгановым
Иллюстрация: R-19.ru
Геннадий Зюганов и Валентин Коновалов (справа)

Москва, 12 декабря 2018, 11:08 — REGNUM  Глава Хакасии Валентин Коновалов, находясь в служебной командировке в Москве, встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 декабря, в администрации главы республики.

Зюганов и Коновалов обсудили социально-экономическую ситуацию в Хакасии, перспективы развития республики, процесс формирования регионального правительства.

«Руководитель компартии заверил главу Хакасии, что фракция КПРФ и он лично будут добиваться максимальной поддержки региона со стороны федерального центра», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Хакасии.

Добавим, пока Валентин Коновалов находился в Москве (это его первая рабочая поездка в Москву в качестве руководителя региона), в Хакасии случилось ЧП. В городе Черногорске из-за нехватки угля люди мёрзнут в квартирах.

Читайте также: Хакасия: город угольщиков остался без угля, люди замерзают в квартирах

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов, состоявшегося 11 ноября 2018 года. Имя Коновалова было в бюллетенях единственным, так как все остальные кандидаты, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший Хакасией почти 10 лет, снялись с выборов. В день второго тура выборов, 11 ноября, Валентина Коновалова поддержали 57,57% избирателей от общего числа пришедших на выборы.

Читайте также: У нового главы Хакасии — серьёзные проблемы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Второй тур выборов главы Хакасии-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить