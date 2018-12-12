О борьбе за территории, луну и киберпространство: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Киев перебросил в Донбасс спецназ;
- За год Россия подверглась 4,3 млрд кибератак;
- Как правят декриминализацию наказания «за репосты» и «лайки»;
- Законопроект о ликвидации ГУПов и МУПов принят в I чтении;
- Ведущие мировые державы вступили в лунную гонку.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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