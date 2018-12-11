Россия за год подверглась 4,3 млрд кибератак

Москва, , 14:35 — REGNUM В 2018 году более 4 млрд кибератак были выявлены средствами Государственной системы обнаружения предупреждений и ликвидации компьютерных атак (ГосСОПКА). Об этом 11 декабря сообщил на брифинге замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Воздействий на критическую информационную инфраструктуру было совершено 4,3 млрд. При этом наиболее опасными были примерно 17 тыс. атак.

Мурашов отметил, что информационная инфраструктура мирового первенства по футболу подвергалась воздействиям более 25 млн раз.

В 2017 году российские системы подверглись 2,4 млрд кибервоздействий. Наиболее опасными были 12,3 тыс. из них.

Как сообщало ИА REGNUM, во всему миру в 2018 году было нейтрализовано более 85,5 тыс. DDoS-атак по данным компании Qrator Labs. В среднем на сутки приходилось по 255 DDoS-атак.

Читайте также: Названо количество DDoS-атак по всему миру в 2018 г