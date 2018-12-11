Роскосмос: Началась лунная гонка

Москва, , 17:04 — REGNUM Ведущие мировые державы вступили в лунную гонку, соревнование по освоению Луны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил замгендиректора «Роскосмоса» Сергей Дубик.

«Началась лунная гонка. Сейчас идет некое соревнование между тремя космическими державами», — заявил Дубик в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Вы знает, что китайцы недавно посадили на темной стороне Луны свой спутник. И все ведут разговоры о том, кто будет первый, кто будет создавать лунные базы, кто будет использовать ресурсы Луны», — сказал он депутатам.

Он расценивает такую ситуацию как некое возвращение к опыту прошлого.

«Возвращаемся к хорошему социалистическому соревнованию», — констатировал представитель «Роскосмоса».

Госдума в первом чтении обсуждает пакет законопроектов, касающихся деятельности госкорпорации, а также о лицензировании космичсекой деятельности.