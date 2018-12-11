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ЛНР: Киев перебросил в Донбасс спецназ во главе с британским инструктором

Общество

Украинские военнослужащие будут совершать вылазки на территорию ЛНР

Луганск, 11 декабря 2018, 14:34 — REGNUM  Разведывательная группа сил специальных операций (ССО) ВСУ прибыла в район Золотого вместе с британским инструктором, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 11 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, цель украинского спецназа — осуществлять разведку местности и совершать вылазки на территорию ЛНР. Работу спецназа координирует военнослужащий из Великобритании, отметил Марочко.

Напомним, ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что в Донбассе ВСУ запланировали учения под руководством инструкторов из США и НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: инструкторы США и НАТО проведут учения для ВСУ в Донбассе

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Действия ВС Украины в Донбассе
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