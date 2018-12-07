Москва, 7 декабря, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Запреты концертов популярных в молодёжной среде исполнителей — это глупость. Такое мнение сегодня, 7 декабря, на съезде «Единой России» на дискуссионной площадке «Обновление» высказал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

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Кириенко призвал членов партии «Единая Россия» учиться работать с молодёжью.

«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов», — приводит ТАСС слова первого замглавы администрации президента РФ.

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Напомним, в ноябре и начале декабря в ряде регионов России были отменены концерты современных исполнителей. Так, 7 декабря в столице Карелии — Петрозаводске — после обращения местного жителя в прокуратуру не состоится выступление рэпера Gone. Fludd. в надзорном ведомстве считают, что молодых людей надо обезопасить от ненормативной лексики и остального формата текста и смысла песен.

Также ранее были отменены концерты рэп-исполнителей Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона». Сложившуюся ситуация обсудили на круглом столе в Госдуме РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, XVIII съезд «Единой России» проходит 7−8 декабря в Москве. В первый день съезда работают три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».