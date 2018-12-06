Концерт IC3PEAK в Воронеже отменен после вмешательства полиции

Воронеж, , 21:38 — REGNUM Концерт группы IC3PEAK, который должен был состояться 6 декабря в одном из клубов Воронежа, отменен. За некоторое время до концерта бильярд-клуб, где планировалось мероприятие, посетили представители Роспотребнадзора — по некоторым данным, поводом послужила жалоба посетителя на отравление, по другим данным на кухне были выявлены нарушения

«Сегодня в данное заведение пришел сотрудник Роспотребнадзора, провел якобы проверку. При этом протокол составлен не был. Его действия были сняты на видео, после чего он убежал и вызвал полицию: якобы ему мешают осуществлять деятельность. Полиция немедленно отреагировала, заблокировала входы», — цитирует «Коммерсантъ-Воронеж» адвоката Никиту Чермашенцева, который представляет интересы музыкантов.

По информации издания, в общей сложности на концерт пришли около ста человек, часть из них смогли попасть внутрь заведения, часть же оставались на лестнице. Сами полицейские пояснили, что концерт несанкционирован. Сами музыканты, после ухода полиции, исполнила одну из песен и покинули клуб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерты IC3PEAK были сорваны либо отменены в нескольких российских городах, в том числе в Казани (после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве), в Казани. В Новосибирске также возникли сложности с проведением мероприятия, но концерт в итоге состоялся.

Проект IC3PEAK был образован в 2013 году, группа выступает в США, Германии, Франции, Швеции, Бразилии, Мексике и других странах. Жанр — танцевальная электронная музыка.

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