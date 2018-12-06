«Законы РФ должны соблюдаться»: в Петрозаводске отменили концерт Gone.Fludd

Петрозаводск, , 12:15 — REGNUM В столице Карелии — Петрозаводске — отменили запланированный на 7 декабря концерт рэпера Gone. Fludd после обращения местного жителя в прокуратуру, об этом заявил зампрокурора города Константин Лебединский.

По его словам, на афишах заявлен возрастной ценз «16+», однако, как считают в надзорном ведомстве, это неправильно, поскольку молодых людей надо обезопасить от ненормативной лексики и остального формата текста и смысла песен. Сотрудники прокуратуры поговорили с организаторами о том, что в России должно соблюдаться законодательство.

«Мы были услышаны, сегодня они подойдут и сегодня мы выдадим им предостережение о недопустимости нарушения закона», — цитирует ТАСС Лебединского.

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При этом, добавил он, в ведомстве нет «никакой кампанейщины и указаний от руководства что-то запрещать», а есть заявление от гражданина, которое в прокуратуре обязаны рассмотреть и принять соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа «Френдзона» отменила концерт в Ярославле, который должен был состояться 5 декабря, из-за якобы «давления десяти инстанций». Как заявили журналистам участники группы, давление на администрацию клуба оказали в том числе отдел по борьбе с экстремизмом, прокуратура, СЭС, экспертно-криминалистический центр и даже «сотрудники отделов по делам несовершеннолетних».

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