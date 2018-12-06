В Госдуме хотят, чтобы рэперы соблюдали закон

Москва, , 17:26 — REGNUM Исполнителям, в том числе рэп-исполнителям, следует соблюдать закон, однако ограничивать творчество нельзя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«Я лично считаю, что запрещать, ограничивать творчество ни в коем случае нельзя. А если это самое творчество нарушает, в том числе законодательство нашей страны… Надо соблюдать закон, вот и всё», — сказал Дегтярев в ходе заседания круглого стола.

В Госдуме проходит круглый стол «Свобода слова в рэпе», в котором принимают участие депутаты, представители общественности и правоохранительных органов, а также российские хип-хоп исполнители Бледный, Рома Жиган, Птаха. Инициаторами встречи выступили сами рэперы, так как хотят быть услышанными и получить «вразумительный ответ» на происходящее вокруг их коллег по сцене.

Широкий резонанс вызвала ситуация вокруг отмены концертов рэп-исполнителей в ряде регионов. В частности, Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона».

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