Москва, 7 декабря, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего в настоящее время вокруг фонда поддержки кинематографа «Пример Интонации (фонд Александра Сокурова)». Об этом 7 декабря журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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По его словам, глава государства проинформирован о проведённых сотрудниками полиции обысках в фонде и принял эту информацию к сведению.

«Насколько я знаю, сейчас уже каких-либо обоснованных претензий к фонду Сокурова не существует. И об этом было заявлено», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в «Примере интонации» (фонд Александра Сокурова) прошли обыски. По версии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, против Сокурова была совершена провокация.

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Позднее сообщалось, что проверка в фонде кинорежиссера и драматурга Александра Сокурова была инициирована бывшим техническим директором организации Михаилом Георгиевским. На руководство фонда он пожаловался в правоохранительные органы ещё в марте 2018 года в связи с хищением субсидий из бюджета, выделенных на поддержку молодых режиссёров.

7 декабря стало известно, что полиция Петроградского района Санкт-Петербурга в ходе проверки в деятельности фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» нарушений не выявила. В возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления было отказано.