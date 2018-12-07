Беглов подозревает провокацию в проверке фонда Сокурова

Санкт-Петербург, , 01:50 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предполагает, что против петербургского кинорежиссера и драматурга Александра Сокурова была совершена провокация, повлекшая интерес правоохранительных органов к фонду Сокурова. Глава города предложил «силовикам» изучить возможное наличие провокации в отношении режиссера.

Как сообщалось, 6 декабря стало известно, что полиция Петроградского района Петербурга ведет проверку в некоммерческом фонде поддержки кинематографа «Пример интонации», учредителем которого является Александр Сокуров, по заявлению некоего гражданина.

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Свои опасения Александр Беглов высказал в разговоре с начальником ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генералом Сергеем Умновым и прокурором города Сергеем Литвиненко. Сам Сокуров в настоящее время находится на лечении в стационаре, но Беглов поговорил и с ним.

Как сообщили в Смольном, врио губернатора попросил правоохранительные органы проверить наличие провокационных действий против Сокурова.

«Временно исполняющий обязанности губернатора просит максимально внимательно отнестись к проверке этого вопроса и действовать строго в рамках правового поля и российского законодательства», — говорится в сообщении администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее депутаты Заксобрания города в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявили о том, что Сокуров и коррупция — вещи, несовместимые по определению, и предположили наличие политического мотива в происходящем.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)» создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве.

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