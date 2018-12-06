В Петербурге опасаются повторения «дела Серебренникова» — уже с Сокуровым

Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM Петербургские депутаты и общественные деятели опасаются, что обыски в фонде кинорежиссера Александра Сокурова могут закончиться вторым «делом Серебренникова», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сегодня, 6 декабря, стало известно, что полиция Петербурга начала проверку в некоммерческом фонде поддержки кинематографа «Пример интонации» по заявлению некого гражданина. По данным СМИ, директор фонда Николай Янкин подозревается в хищении бюджетных средств, в частности, речь идет о субсидиях на фильм «Опыты» о съемках Сокурова.

Председатель комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по культуре, образованию и науке Максим Резник («Партия роста») заявил корреспонденту ИА REGNUM, что хорошо знаком с работой фонда «Пример интонации», который получает субсидии городского комитета по культуре через конкурсные процедуры. Так, при содействии фонда был создан фильм «Теснота» кабардино-балкарского режиссера Кантемира Балагова, который в 2017 году получил особый приз на Каннском кинофестивале.

«Я опасаюсь «дела Серебренникова 2.0». Репрессивность режима растет, машина работает уже сама, без указки. Уверен, что это связано с именем Сокурова, конечно. Это политика на 100%», — заявил Максим Резник.

Секретарь правления Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, экс-депутат Заксобрания Петербурга, «справоросс» Марина Шишкина также не считает совпадением, что учредителем фонда, где проходят обыски, оказался Александр Сокуров, который неоднократно выступал с критикой как региональных, так и федеральных властей, в частности, по вопросам градостроительства, культуры, защиты исторического наследия.

«Все (работают) по ключевым фигурам, у которых, помимо их творчества, есть еще какая-то гражданская позиция. Я искренне сочувствую. Представить рядом Александра Николаевича (Сокурова) и коррупцию практически невозможно. Это невозможно», — сказала Шишкина.

В Заксобрании вспоминают и о конфликтах Сокурова с министром культуры Владимиром Мединским, которого, как надеялся режиссер, не окажется в новом составе правительства РФ.

Депутат Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко») не исключил вероятности политической составляющей проверок фонда Сокурова.

«Александр Николаевич — человек абсолютно порядочный и честный, ни в чем замешан в принципе быть не может. Тем более, насколько я знаю, он не занимается финансовыми вопросами», — добавил Вишневский.

Он также сообщил, что опасается повторения ситуации с арестом режиссера Кирилла Серебренникова.

«Мы все этого боимся. Сокуров ведь еще в начале года давал интервью, где прямо сказал, что ФСБ проявляет к нему внимание, и что он не исключает повторения истории Серебренникова с собой в главной роли», — добавил депутат.

Комментариев самого режиссера пока получить не удалось: мобильный телефон Сокурова выключен.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Александр Сокуров сохранил членство в новом составе СПЧ.

Для справки:

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)» создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественный руководитель Фонда — Александр Сокуров, директор Фонда — Николай Янкин.

В попечительский совет Фонда входят советник президента РФ Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский, директор Фонда Николай Янкин.

Деятельность Фонда определяется решениями Художественного совета. С киностудией «Ленфильм», у Фогда подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

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