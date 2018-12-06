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В фонд режиссёра Сокурова пришли с обыском

Происшествия

Причиной проверки может быть деятельность директора организации, которого подозревают в хищении бюджетных средств

Санкт-Петербург, 6 декабря 2018, 13:01 — REGNUM  Правоохранители Санкт-Петербурга начали проверку некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации». Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что проверка в фонде, учредителем которого является известный российский режиссёр Александр Сокуров, ведется по поступившему в полицию заявлению.

«Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по заявлению гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации», — цитирует слова представителя пресс-службы портал 78.ru.

По данным источника онлайн-издания, причиной проверки может быть деятельность директора организации Николая Янкина, которого подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных Министерством культуры РФ.

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