Пятница, 7 Декабря 2018 года
04:57:51 МСК

Скандал с фондом Сокурова инициировал бывший высокопоставленный сотрудник

Общество

Бывший технический директор фонда «Пример интонации»

Санкт-Петербург, 7 декабря 2018, 03:23 — REGNUM  Проверка в фонде кинорежиссера и драматурга Александра Сокурова «Пример интонации» инициирована бывшим техническим директором организации Михаилом Георгиевским, со ссылкой на источник передает РБК.

«Заявление в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области написал бывший технический директор фонда «Пример интонации» Михаил Георгиевский», — заявил источник.

Уточняется, что пожаловался Георгиевский на руководство фонда еще в марте 2018 года в связи с хищением субсидий из бюджета, выделенных на поддержку молодых режиссеров. От комментариев Георгиевский отказался.

Читайте также: В Петербурге опасаются повторения «дела Серебренникова» — уже с Сокуровым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в «Примере интонации» прошли обыски. По версии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, против Сакурова была совершена провокация.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов подозревает провокацию в проверке фонда Сокурова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить