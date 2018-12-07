Скандал с фондом Сокурова инициировал бывший высокопоставленный сотрудник

Санкт-Петербург, , 03:23 — REGNUM Проверка в фонде кинорежиссера и драматурга Александра Сокурова «Пример интонации» инициирована бывшим техническим директором организации Михаилом Георгиевским, со ссылкой на источник передает РБК.

«Заявление в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области написал бывший технический директор фонда «Пример интонации» Михаил Георгиевский», — заявил источник.

Уточняется, что пожаловался Георгиевский на руководство фонда еще в марте 2018 года в связи с хищением субсидий из бюджета, выделенных на поддержку молодых режиссеров. От комментариев Георгиевский отказался.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в «Примере интонации» прошли обыски. По версии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, против Сакурова была совершена провокация.

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