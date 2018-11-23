О необходимости прорыва в России и беспокойстве Германии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Путин заявил, что жители России должны почувствовать улучшения;
- Что привёз Джон Болтон в Москву?
- В Черногории заявили о временной вражде Киева и Москвы;
- В Германии обеспокоены угрозами Испании наложить вето на проект Брексита;
- На Украине с аэродрома украли самолет.
Следующий выпуск слушайте в 20:00 мск.
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