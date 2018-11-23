Меркель обеспокоена угрозами Испании наложить вето на проект Брексита

Мадрид, , 13:45 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель выразила свое беспокойство насчет вето, которое Испания может наложить на проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС в это воскресенье во время саммита лидеров европейских стран, пишет La Vanguardia. Канцлер заявила о своем намерении одобрить соглашение и надежде на то, что проблему с возражениями испанской стороны по поводу Гибралтара удастся решить до 25 ноября.

«Всем известно, как трудно вести споры с Соединенным Королевством, но я могу сказать Германии, что мы принимаем этот пакт о выходе [из Евросоюза]», — сообщила Меркель немецким парламентариям вчера, 21 ноября, в ходе дебатов насчет бюджета. «Пока еще есть возражения Испании. Не могу сказать точно, как мы решим эту проблему, но надеюсь, что она решится», — добавила политик.

Напомним, во вторник испанский премьер-министр Педро Санчес сказал, что его страна проголосует против достигнутого соглашения по Брекситу, если не будет изменен текст документа, касающийся Гибралтара. Нынешняя договоренность предполагает, что зона пролива перестанет быть частью Евросоюза вместе с Великобританией в марте, хотя 96% местного населения на референдуме 2016 года выступили за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Ангела Меркель сказала, что немецкое правительство сожалеет о решении Соединенного королевства покинуть блок, однако уважает его. «Нам хотелось бы, и мы заинтересованы в этом глубочайшим образом, иметь хорошие отношения с Великобританией и в будущем», — подчеркнула при этом канцлер.

У немецкого лидера также нашлись слова предупреждения для британского премьер-министра Терезы Мэй. Меркель предостерегла ее, что нельзя покинуть Европейский союз на своих условиях, в одностороннем порядке. Это послание, обращенное к Соединенному королевству, отражает нежелание немецкого канцлера столкнуться с необходимостью пересматривать содержание чернового варианта соглашения по Брекситу, ведь все еще существует риск появления препятствий в последнюю минуту перед воскресным саммитом глав европейских государств и правительств.

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На фоне стремления Великобритании выйти из Евросоюза, которое вот-вот увенчается успехом, и позиции американского президента Дональда Трампа с его программой «Америка прежде всего» Ангела Меркель многозначительно упомянула политиков, уверенных в том, что можно преодолеть все трудности в одиночку. «Это форма не патриотизма, а национализма чистейшей воды», — сказала канцлер под шум аплодисментов.