Булатович: состояние разделённости Украины и РФ может быть только временным

Подгорица, , 14:33 — REGNUM Ситуация, которая складывается на сегодняшний день на Украине, а также кризис в отношениях с Россией очень напоминают нынешние отношения официальной Черногории и Сербии. Об этом заявил бывший президент Черногории и бывший глава правительства Союзной республики Югославия Момир Булатович.

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«Уверен, что всякое состояние раздельности России и Украины может быть только временным», — сказал Булатович в интервью РИА Новости, напомнив аналогичные слова знаменитого историка Милорада Екмечича, сказанные в отношении Черногории и Сербии.

В понимании бывшего главы государства, «украинцы и русские — братские народы».

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"Душа болит. Говорю своим друзьям: представьте, что если Запад сумел одну из крупнейших европейских стран — Украину — так сурово бросить на колени, то мы еще легко отделались», — добавил политик.

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