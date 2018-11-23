В МИД РФ прокомментировали приезд в Москву Джона Болтона

Москва, , 14:41 — REGNUM Приезд в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не принес никаких улучшений в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Болтон приехал ни с чем. Его принимали в Москве на высшем уровне. Ему была оказана честь, которую оказывают руководителям государств. А он ничего не привез в Москву», — цитирует его слова РИА Новости.

Ермаков также отметил, что после визита Болтона в Москве не видят «никакого позитива».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент РФ Владимир Путин на переговорах с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном пошутил на тему американского герба.

В ходе переговоров Путин напомнил, что на гербе США изображен белоголовый орлан, который с одной стороны держит 13 стрел, а с другой — ветвь с 13 оливками как знак миролюбивой политики. В шутку российский лидер спросил у Болтона, склевал ли орлан все оливки. Советник Трампа отметил, что «оливковую ветвь с собой не привез».

Читайте также: Путин на переговорах с Болтоном пошутил на тему герба США и их политики