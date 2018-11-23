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Путин: России необходим прорыв во всех ключевых отраслях

Политика

По словам президента, суть вопроса не в указах, а в конкретных результатах

Путин: России необходим прорыв во всех ключевых отраслях
Rubelson
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Ялта, Крым, 23 ноября 2018, 15:14 — REGNUM  Необходимо добиться практических результатов выполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны, чтобы люди почувствовали улучшения. Об этом 23 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Государственного совета в Ялте.

«Дело не в указе и не в проектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению необходимых для страны показателей. Людям нужны конкретные результаты. Необходимо добиться прорыва в образовании, здравоохранении, инфраструктуре и других важнейших направлениях, чтобы ситуация в стране менялась к лучшему», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Госсовета проходит в обновлённом формате, который предполагает неформальный диалог главы государства с руководителями регионов и ключевых ведомств. Ожидается, что после мероприятия президент проведёт ряд встреч с членами правительства, вице-премьерами и руководителями администрации президента.

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