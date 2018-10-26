Новый этап игры НАТО в недоверие к России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Арктические манёвры НАТО назвали игрушечной войной;
- С начала года ФСБ России предотвратила 15 терактов;
- Послом России в Организации исламского сотрудничества стал Абдулатипов;
- В России дорожает хлеб;
- СМС о долгах будут рассылать мобильные операторы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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