Четверг, 25 Октября 2018 года
11:58:45 МСК

Мобильные операторы будут рассылать СМС о долгах

Экономика

Сумме долга и структуре

Мобильные операторы будут рассылать СМС о долгах
Monoar
Сотовый телефон

Москва, 25 октября 2018, 11:03 — REGNUM  Закон, направленный на то, чтобы операторы сотовой связи могли сообщать о сумме долга абонента в СМС и аудио сообщениях, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Сегодня те граждане, которые хотят получить информацию о задолженности, должны обратиться напрямую в офис мобильного оператора. Эти нормы неудобны как для абонентов, так и для представителей операторов, так как они создают дополнительную нагрузку на них.

При этом нормы не позволяли мобильным операторам информировать граждан о задолженности по СМС или аудио сообщениям. Теперь операторы получат право отправлять своим абонентам информацию о наличии задолженности за оказанные услуги связи, а также о сумме долга и его структуре.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить