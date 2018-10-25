Мобильные операторы будут рассылать СМС о долгах

Москва, , 11:03 — REGNUM Закон, направленный на то, чтобы операторы сотовой связи могли сообщать о сумме долга абонента в СМС и аудио сообщениях, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Сегодня те граждане, которые хотят получить информацию о задолженности, должны обратиться напрямую в офис мобильного оператора. Эти нормы неудобны как для абонентов, так и для представителей операторов, так как они создают дополнительную нагрузку на них.

При этом нормы не позволяли мобильным операторам информировать граждан о задолженности по СМС или аудио сообщениям. Теперь операторы получат право отправлять своим абонентам информацию о наличии задолженности за оказанные услуги связи, а также о сумме долга и его структуре.