Путин: ФСБ России с начала 2018 года предотвратила 15 терактов

Москва, , 16:24 — REGNUM Федеральная служба безопасности России в 2018 году предотвратила 15 терактов на территории страны. Об этом 25 октября сообщил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности. Из них — 15 терактов», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что «за этими показателями — спасённые жизни наших людей», и заявил о необходимости «и дальше действовать столь же решительно и эффективно».

Напомним, ранее сегодня управление ФСБ по Хабаровскому краю сообщило о предотвращении теракта на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре. По данным ведомства, подозреваемый в подготовке теракта задержан. Его личность и подробности дела пока официально не разглашаются.

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