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Путин: ФСБ России с начала 2018 года предотвратила 15 терактов

Политика

Президент России призвал спецслужбы продолжать «действовать столь же решительно и эффективно»

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Путин: ФСБ России с начала 2018 года предотвратила 15 терактов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Церемония представления офицеров, назначенных на высшие командные должности. 25 октября 2018 года, Москва

Москва, 25 октября 2018, 16:24 — REGNUM  Федеральная служба безопасности России в 2018 году предотвратила 15 терактов на территории страны. Об этом 25 октября сообщил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности. Из них — 15 терактов», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что «за этими показателями — спасённые жизни наших людей», и заявил о необходимости «и дальше действовать столь же решительно и эффективно».

Напомним, ранее сегодня управление ФСБ по Хабаровскому краю сообщило о предотвращении теракта на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре. По данным ведомства, подозреваемый в подготовке теракта задержан. Его личность и подробности дела пока официально не разглашаются.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ задержала террориста, планировавшего взрыв в Николаевске-на-Амуре

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