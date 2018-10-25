Испанские СМИ: Арктические маневры НАТО напоминают игрушечную войну

Мадрид, , 16:45 — REGNUM Североатлантический альянс сделал впечатляющее предупреждение «любому потенциальному противнику». Речь идет о размещении 50 тысяч военных в спорной зоне Арктики всего в тысяче километров от российской границы, сообщает сегодня, 25 октября, испанское издание El Pais.

В этот четверг, 25 октября, в Норвегии начались масштабные военные учения НАТО, которые генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал «крупнейшими с момента завершения холодной войны». Операция подразумевает отправку 50 тысяч военных в специально выбранную зону, известную своими тяжелыми климатическими условиями в это время года. Для успешного хода учений потребуются невероятные логистические усилия — иначе огромное количество военных транспортных средств из 31 страны (29 членов НАТО, а также Швеции и Финляндии) будет не перебросить в окрестности Арктики.

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Проведение маневров под названием «Единый трезубец — 2018» в такой спорной зоне, как Арктика, к тому же сравнительно недалеко от границы РФ (в тысяче километров), в климатических условиях, схожих с российскими, да еще и при участии двух приглашенных скандинавских государств, которые не скрывают своего недоверия в адрес России, придало всей операции налет игры в войну, спровоцированный нынешним напряжением между Западом и Кремлем, подчеркивает El Pais.

«Эти учения станут проверкой нашей способности вернуть суверенитет союзному государству, в данном случае Норвегии, после акта вооруженной агрессии», — заявил Столтенберг за несколько часов до того, как 10 тысяч военных транспортных средств (грузовиков, джипов и танков), 65 судов (включая американский авианосец «Гарри Трумэн» с 6 тысячами человек на борту) и 250 самолетов начали свое движение по земле, по воде и по воздуху. «Единый трезубец» посылает ясный сигнал нашим народам и любому потенциальному противнику, — добавил генеральный секретарь альянса. — НАТО не ищет конфронтации, но готово защищать своих союзников».

При этом представители Североатлантического альянса настаивают, что речь не идет об операции против России — только о демонстрации своей способности действовать в самых неблагоприятных климатических условиях и в таком отдаленном месте, как окрестности Арктики. Однако маневры явно связаны с усилившимся напряжением в отношениях России и США, считает испанское СМИ. По этой причине El Pais в рамках материала, посвященного учениям НАТО, напомнила своим читателям о событиях 2014 года, «русском вторжении» в Крым и конфликте с Украиной, повлекшем за собой антироссийские санкции.

На учения НАТО в Норвегии отреагировало и каталонское издание La Vanguardia. Оно обратило особое внимание на слова Йенса Столтенберга о том, что сценарий маневров — фиктивный, зато уроки из них будут вынесены реальные. «В эти неспокойные времена, когда западные страны постоянно критикуют поведение России, НАТО решительно посылает сигнал по двум направлениям: по земле, реализуя самые масштабные военные учения со времен холодной войны… и по кабинетам, обвиняя Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», — пишет ведущее СМИ Каталонии.

Перечислив состав военных сил НАТО, задействованных в маневрах, La Vanguardia задается вопросом: кто же тот самый «предполагаемый агрессор», официально не упомянутый, но якобы угрожающий безопасности Норвегии? И вспоминает, что последний конфликт у США был ни с кем иным, как с Россией — по поводу ядерного договора 1987 года. По мнению Вашингтона, РФ нарушила условия соглашения, поэтому оно якобы утратило смысл.

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