Москва, 12 октября, 2018, 07:53 — ИА Регнум. На очередном совещании с членами правительства, которое состоялось 11 октября, президент РФ Владимир Путин затронул вопросы подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая состоится в марте 2019 года в Красноярске. Он обратился с просьбой «сказать несколько слов» об Универсиаде к министру спорта РФ Павлу Колобкову.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава Минспорта заверил, что подготовка к Универсиаде вступила в завершающую стадию.

«По сути, осталось пять месяцев до начала Универсиады в Красноярске. Должно быть введено в эксплуатацию 34 объекта, из них 21 спортивный объект», — приводятся слова министра на сайте Кремля.

Колобков напомнил, что в феврале глава государства провёл совещание по подготовке к Студенческим играм, «где наряду с положительными моментами был выявлен ряд проблемных вопросов». В частности, речь шла о сдаче в эксплуатацию вертолётной площадки, многофункциональном комплексе Сибирского университета и городской клинической больнице. Также обсуждались вопросы, связанные с дополнительным финансированием благоустройства городской среды.

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«На данный момент были приняты меры, и все эти проблемы устранены. Отставания ликвидированы», — утверждает Колобков.

По словам министра, на благоустройство Красноярска дополнительно выделено 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, принято решение «довести до региона» дополнительно ещё 2,5 миллиарда. Из 34 объектов в эксплуатацию сданы 17. Ещё 17 объектов должны сдать до конца 2018 года. На объектах Универсиады проходят тестовые мероприятия.

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Также глава Минспорта проинформировал президента о том, что проводится отбор волонтёров Универсиады. Всего будут отобраны пять тысяч волонтёров, это представители регионов России и других государств.

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Резюмирую, Колобков подчеркнул, что до конца 2018 года «нужно решить несколько задач: закончить благоустройство города, ввести в эксплуатацию все спортивные объекты ну и, конечно, провести все тестовые мероприятия и проверить готовность».

«Ладно, хорошо. Смотрите внимательно, чтобы отставаний не было. Сейчас нагнали, по сути, график восстановили по срокам. Нужно внимательно следить, чтобы опять не сползли влево», — сказал Владимир Путин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в городе Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В ней примут участие более трех тысяч спортсменов, будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В августе 2018 года на Х съезде Совета муниципальных образований глава Красноярского края Александр Усс заявил, что общие расходы на подготовку к Студенческим играм составляют более 80 миллиардов рублей.

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В настоящее время продолжается эстафета огня Студенческих игр, стартовавшая 20 сентября 2018 года.

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