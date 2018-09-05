В Красноярске пройдут тестовые соревнования Универсиады-2019

Красноярск, , 08:00 — REGNUM В октябре 2018 года в Красноярске состоятся три тестовых соревнования зимней Универсиады — 2019. Это студенческие состязания по хоккею и шорт-треку, а также этап Кубка России по фигурному катанию, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 сентября, в правительстве Красноярского края.

По данным исполнительной дирекции Универсиады-2019, в ходе этих соревнований все службы дирекции намерены проверить готовность спортивных объектов и отработать взаимодействие друг с другом.

Серия тестовых мероприятий стартует с Международного турнира по хоккею среди мужских студенческих команд Student hockey Challenge. Матчи пройдут с 1 по 8 октября в ледовом дворце «Кристалл Арена», возведенном к Студенческим играм.

С 16 по 20 октября в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск» проведут третий этап Кубка России по фигурному катанию. Третье тестовое мероприятие — Всероссийские соревнования среди студентов по шорт-треку. Они пройдут с 24 по 29 октября в многофункциональном комплексе «Арена. Север».

В дирекции напомнили, что с начала текущего года в Красноярске прошло два тестовых мероприятия зимней Универсиады. В марте состоялись чемпионат, первенство и Кубок России по горнолыжному спорту, в августе — форум FISU «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства». Всего до Универсиады в Красноярске проведут девять тестовых соревнований.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В августе 2018 года врио губернатора края Александр Усс заявил, что общие расходы на подготовку к Универсиаде составляют более 80 миллиардов рублей.

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