Путин пожелал удачи волонтёрам зимней Универсиады – 2019

Ульяновск, , 09:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин в Ульяновске 10 октября посетил тренинг добровольных помощников зимней Универсиады — 2019, который проходил в рамках форума «Россия — спортивная держава». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 октября, в исполнительной дирекции Универсиады в Красноярске, глава государства пожелал волонтёрам предстоящих Студенческих игр удачи.

Читайте также: Путин: Спортивная жизнь страны насыщена яркими событиями

Уточняется, что на встрече с Путиным присутствовали волонтёры из 15 регионов России. Тренинг проходил в формате интеллектуальной игры. Президент зачитывал вопросы на тему спорта, а участники мероприятия должны были за минуту угадать ответ.

«У вас впереди очень интересный этап в вашей жизни и в такой личной карьере, потому что это не связано с ростом по службе, но это связано с личностным ростом, безусловно», — сказал Владимир Путин волонтёрам, пожелав им удачи.

По данным исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске, к работе на Универсиаде — 2019 привлекут пять тысяч добровольцев. Всего же было подано более 36 тысяч заявок от желающих стать волонтёрами. Их итоговые списки будут сформированы к концу 2018 года. После отбора все волонтёры пройдут специализированное обучение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в городе Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В настоящее время продолжается эстафета огня Студенческих игр, стартовавшая 20 сентября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Путешествие огня зимней Универсиады-2019 продолжилось в Ульяновске